7 Marzo 2019 14:35

Efferato delitto a Messina, 30enne trovata morta in casa: fermato il fidanzato

Efferato delitto questa mattina a Messina. Alessandra Immacolata Musarra è stata trovata morta nel letto della sua casa a Santa Lucia Sopra Contesse. In corso indagini serratissime della Polizia, che hanno fermato per omicidio il fidanzato 26enne, Cristian Ioppoli. Sembrerebbe che la donna sia stata massacrata di botte. Il fidanzato in queste ore è interrogato dalla Polizia.

