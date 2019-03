Femminicidio a Messina, ragazza trovata in una pozza di sangue: fidanzato sotto torchio

7 Marzo 2019 16:07

Indagini serrate per l’efferato delitto a Messina, sulla pagina fb di Alessandra un post sulla violenza sulle donne

Continuano serratissime le indagini della polizia per ricostruire la dinamica dell’efferato delitto in cui ha perso la vita la trentenne Alessandra Immacolata Musarra. La giovane è stata trovata stamane sul suo letto massacrata di botte, riversa in una pozza di sangue. La polizia ha interrogato vicini e parenti e le volanti presidiano da stamattina l’abitazione della ragazza a Santa Lucia sopra Contesse. Proprio ieri sera Alessandra, commentando la puntata del serie tv Rai “Un posto al Sole” scriveva un post che suona quasi come una denuncia, una richiesta di aiuto: “Bravissimi gli attori ogni anno in vista alla festa della donna ci sono sempre nuovi temi di violenze sulle donne perché sono in mille modi…e un posto al sole le racconta tutte grandiosi…“. Gli inquirenti in queste ore stanno interrogando il fidanzato 26enne Cristian Ioppolo, in stato di fermo per omicidio.

