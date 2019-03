Femminicidio, la Corte d’appello di Messina annulla il risarcimento ai tre figli di Marianna Manduca. Rizzotti: “sentenza che fa riflettere”

24 Marzo 2019 00:48

Femminicidio, Rizzotti: “la raccapricciante e preoccupante sentenza di Messina, con cui è stato tolto il risarcimento ai figli minorenni di Marianna Manduca uccisa dal marito nel 2007, dovrebbe far riflettere”

“La legge di Bilancio ha drasticamente tagliato il Fondo per gli orfani di femminicidio. E’ stato un errore che peraltro reitera le riduzioni decise negli ultimi anni. Alla luce di un fenomeno, quello del femminicidio e delle violenze sulle donne, che non pare fermarsi anzi e’ in aumento e che ha effetti disastrosi sulla vita dei minori in particolare, credo che il Fondo vada immediatamente reintegrato per far si che non si lascino da soli questi ragazzi colpiti da tragedie immani”. E’ quanto dichiara la senatrice di Forza Italia Maria Rizzotti, vicepresidente del Gruppo al Senato. “Per ultimo -prosegue- la raccapricciante e preoccupante sentenza di Messina, con cui è stato tolto il risarcimento ai figli minorenni di Marianna Manduca uccisa dal marito nel 2007, dovrebbe far riflettere e dare una spinta in più al governo per agire di conseguenza. Auspichiamo che l’esecutivo assuma in via urgente un provvedimento risolutivo”, conclude.

