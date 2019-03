Femminicidio a Messina, l’esperto: “Sembra quasi che stia tornando in vita il delitto d’onore, è necessario capire prima i segnali di pericolo”

10 Marzo 2019 20:38

Femminicidio Messina: “E’ necessario diffondere la cultura della nonviolenza di genere, per far capire alle donne quali sono i segnali che possono mettere in pericolo la propria vita“

Il caso di Alessandra Musarra che ha sconvolto Messina nei giorni scorsi è solo uno dei tanti casi di femminicidio che ogni giorno salgono alla ribalta delle cronache e ci ricordano, prepotentemente, che ancora la strada verso il riconoscimento della parità femminile, sopratutto da un punto di vista sociale, è lunga, sebbene gli ultimi decenni abbiano visto notevoli passi avanti in tal senso. Nel caso di Alessandra, del cui omicidio è stato accusato il compagno Cristian, il movente sembra essere stato la gelosia. Una gelosia morbosa e che era spesso causa di lite per la coppia. Ma può la sola gelosia portare ad un gesto simile? E può esistere un movente plausibile a giustificare crimini così efferati? “Sulla base delle statistiche nazionali il movente è sempre la giustificazione che l’assassino da al suo gesto, – spiega ai microfoni di StrettoWeb l’avvocato Anna Pizzimenti, esperti in casi di violenza sulle donne e da sempre impegnata nella prevenzione di questi fenomeni – e spesso questa giustificazione si cela dietro la frase “mi ha fatto arrabbiare”, “mi ha fatto irritare. Occorre comprendere che quando i toni si accendono ci può essere torto da entrambe le parti, ma la violenza non è mai giustificata”.

Come spiegò bene Tina Lagostena Bassi, precisa l’avvocato Pizzimenti, “Voi giustifichereste una rapina in gioielleria solo perché i gioielli sono frutto di ricettazione?“. La risposta ovviamente è no, e lo stesso deve valere per una donna o per un qualsiasi essere umano: può aver tradito, può aver offeso, può aver ingannato, ma l’omicidio non è mai giustificato, né tanto meno giustificabile. Barricarsi dietro la questione dell’aggressore “che agisce in preda a tempesta emotiva – spiega ancora il legale di Palmi -, è molto pericoloso. E’ quasi come se stessimo assistendo ad un ritorno in vita della causa d’onore. Il delitto d’onore non fa parte del nostro sistema normativo dagli anni ‘80, ormai, ma alcune sentenze sembrano quasi voler reintrodurre norme che giustificano le azioni degli aggressori. Il problema, nel caso di Messina, è verificare quanto le donne siano in grado di rendersi conto e di isolare questi segnali, ovvero quanto siano in grado di riconoscere un atteggiamento pericoloso nel proprio compagno. E’ ovvio che è necessario, anche in questo, un certo equilibrio, perché in ogni coppia possono esserci problemi, e questi non per forza devono sfociare in violenza. Anche attraverso l’aiuto di esperti è necessario capire se si tratta di problemi che possono portare a questo tipo di azioni potenzialmente violente. Alessandra aveva avuto delle avvisaglie e a quanto pare anche i parenti lo sapevano: il padre e il fratello hanno dichiarato che li sentivano litigare, e dopo l’omicidio hanno detto “forse dovevamo salire”. Ora è giusto che ci sia lo sdegno pubblico e che si sia creato clamore intorno a questa storia, perché tutto questo serve a sollevare la coscienza civica e tenere alta l’attenzione, per mettere in atto condotte che possano portare ad una più efficace prevenzione del fenomeno. E’ necessario diffondere la cultura della nonviolenza di genere, per far capire alle donne quali sono i potenziali segnali che possono mettere in pericolo la propria vita” precisa Anna Pizzimenti.

Il legale, moglie e mamma impegnata sul proprio territorio a contrastare la violenza sulle donne, sia fisica che psicologica, fa poi un elenco dei “casi di femminicidio che più mi hanno colpito: innanzitutto quello di Fabiana Luzzi, la giovane di Corigliano Calabro uccisa dal compagno che le ha dato fuoco. Si è trattato di un caso importante, quasi un punto si svolta, perché proprio nel giorno dei suoi funerali, il 20 giugno 2013, il senato approvò il testo della Convenzione di Instabul ratificandolo; poi il caso di Pamela, la giovane uccisa a Macerata: lei si trovava in una comunità, e il suo efferato omicidio fa pensare che forse non fosse opportunamente seguita da chi poteva davvero salvarla; infine il caso di Desiree, nel quale ciò che maggiormente mi ha colpita è che le persone da cui era circondata non sono riusciti a comprendere i pericoli che questa giovane correva”. Ciò che è necessario dunque è una presa di coscienza e proprio per questo la Scuola Superiore di Psicologia Applicata Sergi di Palmi, con la quale l’avvocato Pizzimenti collabora, aveva lanciato una campagna sui social con l’hashtag #seiofossi: “abbiamo cercato di dare voce alla società civile, prendendo spunto dal caso di Desiree, abbiamo voluto immaginare che la sua morte si sarebbe potuta evitare se gli amici fossero stati vicini a lei. Dunque ci siamo chiesto: cosa farei io se mi trovassi al posto della mamma, della sorella, dell’amica o dell’avvocato di una donna vittima di violenza?”.

“Da un punto di vista legislativo c’è molta più attenzione rispetto al passato – precisa l’avvocato –quando una donna sporge una denuncia, ma dipende molto da come sono gestiti gli uffici di Procura e dalle figure specializzate della Polizia giudiziaria. Ciò che manca è una sorta di ‘cuscinetto’ tra la situazione intima familiare e la fase giudiziaria, e in questo un ruolo importante è quello dei consultori, per elaborare la situazione e arrivare alla denuncia. Se c’è una violenza fisica e la donna vive in casa con i figli, si cerca di allontanarla. Non abbiamo però strutture protette e spesso vanno a casa di avvocati o altri professionisti che si occupano di loro. Si fa di tutto per far uscire queste donne dalla tana dell’orco, anche perché a volte il Gip emette l’allontanamento dopo mesi dalla richiesta del pm, quindi scatta una sorta di tempesta emotiva nella donna, che continua a vivere con l’uomo che ha denunciato“.

“Nel caso di Alessandra – spiega Pizzimenti – forse la ragazza non si è resa ben conto, quindi non ha dato la giusta dimensione di gravità alla propria situazione di coppia. O forse le è mancato il retaggio culturale giusto per capire che si può denunciare e ci si può rivolgere ad un casa protetta restando nell’anonimato. Le famiglie devono stare vicino a queste donne, ma non credo che il discorso culturale sia legato al territorio dove si vive. Sebbene sia vero che più a sud del mondo si scende, peggiore è la condizione della donna, ciò non significa che man mano che si risalgono i paralleli i casi di aggressione siano inferiori, ma al nord c’è maggiore cultura della denuncia, oltre che politiche per la parità di genere più evolute. E’ un problema con il quale dobbiamo convivere e solo con la prevenzione e l’orientamento culturale è possibile farlo”. “E’ importante non arrendersi, lottare e andare avanti” conclude l’avvocato Pizzimenti che di questa lotta ne ha fatto una ragione di vita oltre che di lavoro.

