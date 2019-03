Festival italiano del gelato: il “Fatamorgana di Reggio Calabria” trionfa a Bologna e vola in finale

13 Marzo 2019 19:07

Successo per il mastro gelataio Sottilaro, il gusto di gelato “Fatamorgana al bergamotto di Reggio Calabria” trionfa alle semifinali del Gelato Festival

L’11 e il 12 Marzo presso la Carpigiani Gelato University (Anzola – BO) si sono svolte le semifinali del Gelato Festival dove hanno concorso ben 89 gelatieri provenienti da 15 diverse regioni.

Dopo il grande successo relativo alla vittoria al Challenge tenutosi il 16 Aprile 2018 presso il Concessionario Carpigiani #Vadala’ Due di Gioia Tauro, la Gelateria Boccaccio, di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), con il gelatiere Francesco Sottilaro, vince, convince e viene selezionata tra le 8 gelaterie che parteciperanno alle finali nazionali. Il gusto con il quale la Gelateria Boccaccio si è aggiudicata il passaggio in finale è il “Fatamorgana al bergamotto di Reggio Calabria”. Un gusto di gelato pensato e ideato per far conoscere e valorizzare i prodotti del territorio, utilizzando appunto materie prime come il bergamotto di Reggio Calabria, l’olio di oliva locale e le mandorle.

Gusto che ha nuovamente e totalmente ammaliato una giuria altamente critica e di spessore, per le sue caratteristiche strutturali e aromatiche, grazie alle quali è riuscito ad imporsi aggiudicandosi il primo posto assoluto del suo gruppo.

