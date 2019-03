Messina: Fare per Cambiare diventa anche un’Associazione universitaria

1 Marzo 2019 10:07

Fare Per Cambiare -Liberi di Volere- ha formalizzato la sua iscrizione quale Associazione Universitaria Accreditata a Messina

A due giorni dalla registrazione di Fare Per Cambiare come Associazione Politica è stato fatto un altro grande passo. Fare Per Cambiare è adesso anche un’Associazione Universitaria.

“L’accreditamento- raccontano i ragazzi dell’Associazione- corona un anno di intense attività in cui Fare Per Cambiare, anche in ambito universitario, ha visto proporre soluzioni ed iniziative concrete con costanza e continuità, una costanza e continuità esplicitate tramite gli eventi di formazione (come quello sulla Siria) sia tramite i concreti risultati come quello del dimezzamento del costo dei parcheggi per gli studenti del Policlinico Universitario, riportando così lo studente al centro dell’università. L’accreditamento, avvenuto grazie alla sottoscrizione dell’Associazione da parte di più di 40 studenti Universitari provenienti da diverse Facoltà, consente adesso di poter intraprendere nuove ed innovative soluzioni ed iniziative,anche tramite i canali istituzionali, che non mancheranno nei prossimi mesi. Dall’Università riparte il presente e si scrive il Futuro, noi ci crediamo, noi ci siamo”.

