Falcomatà – Dieni, che capitombolo in 5 giorni: “c’eravamo tanto amati”, il flirt tra il Sindaco Pd e la parlamentare grillina è già finito

27 Marzo 2019 10:45

Tra Falcomatà e la Dieni è stato soltanto un “flirt” politico: 5 giorni dopo i comunicati sdolcinati, la parlamentare grillina torna a prendersela con il Sindaco Pd

Il Movimento 5 Stelle ha un (altro) problema grande quanto una casa: la sua base tifa per il dissesto finanziario del Comune di Reggio Calabria, in coerenza con quella cultura di rabbia sociale che ha portato i grillini al Governo. I vertici del Movimento, però, sono adesso schiacciati tra quello spirito della propria base e il nuovo ruolo istituzionale, così l’impegno della Vice Ministro Laura Castelli che sta lavorando per salvare dal crac i Comuni in difficoltà rappresenta l’ennesimo boccone amaro che gli elettori e i militanti grillini devono ingoiare. Fin qui nulla di particolare, se non l’ennesima contraddizione interna al Movimento. Ma c’è di più: si registra il più veloce capitombolo della storia tra il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà (Pd) e la parlamentare grillina di Villa San Giovanni Federica Dieni, che la scorsa settimana, il 21 Marzo, avevano inviato comunicati stampa sdolcinati, corredati dalla stessa foto (scattata nel corridoio, accanto al quadro elettrico…) che vedevano le grilline Dieni e Castelli sorridenti proprio accanto a Falcomatà e al suo vice Neri.

Dopo appena 5 giorni la Dieni si rimangia tutto e attacca il Sindaco, che “dovrebbe evitare i toni arroganti di queste ore e tornare al silenzio che ne ha caratterizzato l’azione politica quando l’esecutivo era guidato dal suo ex amico Renzi. […] Non sono accettabili i modi perentori usati da Falcomatà, che dovrebbe avere l’onestà intellettuale di ammettere che questo esecutivo, per Reggio e i reggini, sta facendo molto più di quanto fatto dai precedenti governi a guida Pd”. Il flirt è già finito.

