Ex province in Sicilia, il sottosegretario Villarosa: “Finalmente una soluzione che mette d’accordo tutti”

5 Marzo 2019 18:11

Ex province in Sicilia, domani tavolo tecnico con Armao. Villarosa: “Rimodulare le risorse collegati ai programmi europei per risanare le ex province”

“Sto seguendo in prima persona, fin dal suo nascere, tutto l’iter che ha portato alla firma dell’accordo Stato-Regione Siciliana nel dicembre 2018″- a dirlo è il sottosegretario pentastellato Alessio Villarosa, che sulle ex province in Sicilia dichiara: ” Il dialogo è costante e continuo sia con gli uffici del MEF che con quelli della regione. Un impegno che ha come obiettivo sia quello di definire le varie misure inserite nell’accordo citato, sia quello di risolvere il gravoso problema che affligge le ex province siciliane. Finalmente, come promesso, restituiremo dignità alla mia regione e garantiremo ai siciliani i diritti persi con i precedenti governi. Da più parti, si sono prospettate ipotesi di soluzione dimostratesi di dubbia praticabilità. Ho preso un impegno ben preciso davanti ai cittadini a cui non intendo assolutamente venir meno e lavorerò per questo fino a che non si realizzerà”. E proprio mercoledì Mercoledì è in programma un importante e decisivo tavolo tecnico con il vicepresidente della regione Armao: “In questa sede- spiega Villarosa- si definirà la possibile soluzione che metterà d’accordo tutti i soggetti interessati. Si tratta di rimodulare le risorse collegate a programmi europei, che verranno destinate al risanamento delle Province. Sono dei passaggi che non prevedono soluzioni tecnico-normative lunghe, pertanto, il tutto avverrà molto rapidamente, in concomitanza all’attuazione delle norme, già annunciate, che non prevedono oneri (come utilizzo dell’avanzo, possibilità di presentazione del bilancio annuale, ecc..) e che saranno inserite, in base ai criteri di ammissibilità, nel primo provvedimento utile. Rappresento una forza politica che, a differenza delle precedenti, è al fianco di tutti i cittadini siciliani e vicina alle problematiche della mia regione. Comprendo, perfettamente, le perplessità avanzate dal governo regionale ma posso garantire che le affronteremo e le supereremo lavorando insieme.”

