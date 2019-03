Ex province in Sicilia, Villarosa: “chiesto un tavolo al Ministero con Lezzi e Regione”

21 Marzo 2019 17:18

Ex province in Sicilia, il sottosegretario Villarosa: “Chiesto tavolo a capo di gabinetto del MEF con Lezzi e Regione siciliana”

Il sottosegretario Alessio Villarosa ha chiesto al capo di Gabinetto del Ministero di convocare un tavolo alla presenza della Regione siciliana e il ministro per il Sud Lezzi. L’obiettivo è valutare in modo definitivo la possibilità di utilizzare le risorse del fondo di sviluppo e coesione per salvare le ex province in Sicilia, tra cui Messina, dal dissesto. Ecco cosa scrive il sottosegretario pentastellato:

“Ho chiesto ieri di convocare ufficialmente, in tempi brevi, al capo di gabinetto del ministro dell’Economia Giovanni Tria, un tavolo tecnico che possa valutare, in modo definitivo, la proposta di soluzione relativa al dissesto delle ex province siciliane, attraverso l’utilizzo delle risorse del fondo di sviluppo e coesione. Una proposta il cui esito positivo, ai fini della risoluzione di tale dissesto, è possibile anche grazie alle risorse che mi sono state messe a disposizione dalla ministra del Sud Lezzi. Ho già anticipato che sarà indispensabile la presenza a tale tavolo, oltre che dei rappresentati del MEF e degli uffici della Ministra del Sud Lezzi, anche dei rappresentanti della Regione Siciliana”.

