Ex province al collasso, AnciSicilia: “stato di calamità istituzionale, la Corte di Conti ci ha dato ragione”

28 Marzo 2019 16:51

La Corte dei Conti si esprime sulla situazione finanziaria delle ex province, AnciSicilia: “Superare lo stato di profonda incertezza di questi ultimi anni”

“Quanto evidenziato dalla relazione illustrata dal consigliere della Corte dei conti, Rinieri Ferone, in audizione nella commissione Bilancio della Camera sulla proposta di legge per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali dell’Isola è la conferma di quanto più volte ha sostenuto l’AnciSicilia denunciando, negli anni passati, lo stato di calamità istituzionale in cui versava la nostra Isola”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia.

“Ci auguriamo – continuano Orlando – che, in questa legislatura si possa definitivamente superare lo stato di profonda incertezza sul piano istituzionale e finanziario e possa essere garantita attraverso l’approvazione di apposite norme e la previsione di stabili risorse la piena erogazione dei servizi”.

