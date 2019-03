Emergenza sangue a Messina: Asp e Avis insieme per promuovere la cultura della donazione

19 Marzo 2019 16:25

Messina, incontro Asp e Avis: gettate le basi per un fruttuosa sinergia

Si è tenuto presso la sede della direzione generale dell’ASP di Messina un proficuo incontro di lavoro tra il Commissario Straordinario Paolo la Paglia, il Direttore Sanitario Mimmo Sindoni, il Direttore del Servizio Trasfusionale di Patti Gaetano Crisa ed il direttivo provinciale AVIS di Messina; sono state gettate le basi per una fruttuosa sinergia che vedrà al fianco dell’azienda sanitaria i volontari che con spirito di abnegazione si dedicano quotidianamente a promuovere la cultura della donazione del sangue.

“Purtroppo la provincia di Messina – dice il Commissario La Paglia – è ben lontana dall’autosufficienza nella raccolta di sangue ed emoderivati; intensificheremo pertanto l’azione di sensibilizzazione per la raccolta e la divulgazione dell’importanza della donazione del sangue, soprattutto nei più giovani”.

E’ in cantiere anche una partnership con la stessa associazione di volontariato per supportare l’ASP 5 nel potenziamento dello screening oncologico del colon-retto, utilizzando le sedi dell’AVIS dislocate nel territorio per raggiungere capillarmente la popolazione target.

Valuta questo articolo