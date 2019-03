“Emergenza Calabria”, il premier Conte: “vareremo piano speciale per la Regione con apposito Consiglio dei Ministri”

24 Marzo 2019 16:36

Il premier Conte conferma la decisione di varare un piano speciale per la Calabria con un apposito consiglio dei Ministri nella Regione

“Vareremo un piano per la Calabria, faremo un Consiglio dei ministri in Calabria. Sarà un fatto simbolico ma anche operativo perchè nel corso di quel Cdm adotteremo misure specifiche per il territorio calabro anch’esso molto bisognoso con particolare riguardo alle varie criticità, non ultima l’emergenza sanitaria“. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Lecce, presso la Sede del Cnr Nanotec, in occasione della firma dell’accordo ‘Laboratori congiunti Cnr/Eni‘ con il presidente del Cnr Massimo Inguscio, l’Ad di Eni, Claudio Descalzi e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

