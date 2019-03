Regionali Calabria: costituito il Comitato Universitari per Mario Occhiuto

5 Marzo 2019 22:38

Regionali Calabria: è stato costituito il Comitato Universitari per Mario Occhiuto, al fine di promuovere la candidatura del Sindaco di Cosenza a Governatore della Calabria

È stato costituito il Comitato Universitari per Mario Occhiuto, al fine di promuovere la candidatura del Sindaco di Cosenza a Governatore della Calabria. Il comitato è stato promosso da Vincenzo Campanella, studente a La Sapienza di Roma, Paolo Lorelli, studente all’università statale di Milano e Francesco De Luca, studente all’università Federico II di Napoli. “Come calabresi momentaneamente residenti per motivi di studio in altre città italiane – scrivono i promotori – vogliamo riappropriarci dell’orgoglio di una identità che è stata smarrita e calpestata da una classe politica inadeguata. Siamo stanchi di essere stigmatizzati – scrivono Campanella, Lorelli e De Luca- come appartenenti a una regione dove la sanità è da quarto mondo e dove si registrano ogni giorno arretratezze e involuzioni. Mario Occhiuto – prosegue la nota – ha dato smalto a Cosenza, facendola diventare una delle citta più attraenti e belle del Mezzogiorno e può essere l’uomo del cambiamento e della svolta per tutto il territorio calabrese. A breve sarà inaugurato un planetario che diventerà motivo di seduzione turistica per tutto il Paese, a conferma della bellezza di Cosenza. Faremo in modo che questa idea si diffonda tra tutti gli studenti calabresi – concludono Vincenzo Campanella, Paolo Lorelli e Francesco De Luca – e che semini condivisione, nella certezza che possa essere elemento di sintesi tra forze politiche e sociali”.

