Elezioni Europee: al via le Europarlamentarie del Movimento 5 Stelle [NOMI]

26 Marzo 2019 23:01

Elezioni Europee, il Movimento 5 Stelle si prepara attraverso le Europarlamentarie che, nel giro di circa un mese, porteranno alla costituzione delle liste dei pentastellati nelle 5 circoscrizioni

Il Movimento 5 Stelle si prepara alle elezioni Europee del prossimo 26 maggio attraverso le Europarlamentarie che, nel giro di circa un mese, porteranno alla costituzione delle liste dei pentastellati nelle 5 circoscrizioni. Nella compilazione delle liste è fondamentale il “merito” per la selezione: oltre il 70% dei candidati, scrive il blog del M5S, possiede infatti una laurea. La prima fase vedrà il voto sulla piattaforma Rousseau degli iscritti su base regionale; poi si passerà al momento del voto per circoscrizione, alla quale i candidati accederanno con i voti presi nella propria Regione che, però, non saranno visibili. Intanto, d una prima visione delle candidature, spuntano alcuni europarlamentari uscenti, attivisti storici, esponenti che, nelle passate elezioni locali o nazionali, non ce l’hanno fatta. Come nel caso di Viviana Dal Cin, prima non eletta alla Camera, Silvia Malevindi, già candidata a Ventimiglia, Enrico Petrocchi, in passato candidato a Genova. Nel Lazio tornano a correre Fabio Massimo Castaldo e Fabio Tamburrano, in Calabria cerca la riconferma Laura Ferrara. In Sicilia esclusa Antonella Di Prima, già candidata alle Europee ma negli ultimi mesi in rotta con il movimento. Tra i vari nomi emerge anche l’ex Iena Dino Giarrusso e tantissimi collaboratori di esponenti dei grillini. “Solo da noi succede questo”, è soddisfatto il capo politico del M5S Di Maio dagli Usa dove avrà vari incontri istituzionali.

