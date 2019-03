Elezioni: il 26 maggio con le Europee si vota anche in molti comuni [ELENCO]

26 Marzo 2019 22:42

Il 26 maggio si profila un vero e proprio election day con le elezioni Europee, metà dei comuni al voto e molto probabilmente anche le regionali in Piemonte. Il 2019 sarà quindi una scadenza fondamentale per il rinnovo di un numero importante di amministrazioni regionali e comunali. A novembre sarà invece la volta di Calabria ed Emilia Romagna. Saranno, inoltre, tantissimi i comuni che rinnoveranno i sindaci ed il consiglio comunale sempre l’ultima domenica di maggio. Diversa la data per le comunali in Sicilia e Sardegna, entrambe regioni a statuto speciale: la data fissata per la prima è quella del 28 aprile (coinvolgerà 36 città, di cui molte di piccole dimensioni, ma anche Caltanissetta, Gela, Mazzara del Vallo, Bagheria, Cinisi e Monreale), mentre per la seconda slitterà al 16 giugno, e riguarderà 29 centri, tra cui Cagliari, Sassari e Alghero. Tornando alle regioni a statuto ordinario, il 26 maggio saranno 3.864 i comuni al voto, ben il 48,8% del totale, di cui 27 capoluoghi. Nel complesso saranno in tutto 6 i capoluoghi di regione in cui si apriranno le urne il 26 maggio: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Tanti i capoluogo di provincia, al voto: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cesena, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

