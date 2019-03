Donazione di sangue a Reggio Calabria: Avis Giovani e Rotaract insieme per crescere e donare

30 Marzo 2019 13:51

Avis Giovani e Rotaract Reggio Calabria insieme per crescere e donare con il progetto nazionale “Be Presilient”

In azione anche il gruppo giovani dell’Avis OdV comunale di Reggio Calabria per la diffusione della cultura della gratuità e della donazione. Formalizzata alcune settimane fa la sinergia tra il gruppo Giovani Avis e il Rotatact Reggio Calabria, rispettivamente guidati da Marco Nisticò e Rodolfo Caminiti, nell’ambito del progetto nazionale Be Presilient finalizzato alla promozione di una cultura etica e operativa della gestione collettiva delle emergenze. Dopo l’ufficializzazione dell’accordo, oggi la donazione dei giovani del club reggino presso l’Unita’ di raccolta al numero 585 del Corso Garibaldi. “Nel solco del progetto tra Avis nazionale e Rotatact nazionale, abbiamo voluto avviare questa collaborazione per arricchire la rete Avis sul territorio di Reggio Calabria, riscontrando da subito nei giovani del Rotaract reggino un grande entusiasmo e una significativa voglia di partecipare. Un altro tassello nella crescita dell’Avis a Reggio Calabria, impegnata anche ad attivare virtuose sinergie tra gruppi giovanili per alimentare un protagonismo genuino al servizio del territorio”, ha commentato Marco Nisticò, responsabile Avis OdV Giovani comunale di Reggio Calabria. “Si tratta di un’azione di pubblico interesse che abbiamo voluto declinare anche a Reggio Calabria per rafforzate l’azione di sensibilizzazione della comunità riguardo la donazione di sangue, la solidarietà e l’adozione di uno stile di vita sano. Tanti sono i valori che condividiamo con Avis e siamo particolarmente contenti di questa collaborazione che certamente sarò foriera di tante iniziative future. Intanto oggi la prima donazione e il nostro ingresso nell’accogliente famiglia dell’Avis”, ha commentato Rodolfo Caminiti, presidente Rotaract Club Reggio Calabria.

