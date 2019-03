Era ai domiciliari, ma passeggiava il cane in strada: pluripregiudicato arrestato a Vibo Valentia

17 Marzo 2019 12:12

Arrestato pluripregiudicato a Vibo Valentia per evasione dai domiciliari

Sorpreso a spasso con il cane e arrestato per evasione dai domiciliari. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Pizzo dove i Carabinieri della locale Stazione hanno incrociato nel corso di un normale servizio di controllo del territorio un pluripregiudicato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, M. D. V., 38 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti e contiguo a Locale di ‘ndrangheta, alla vista dei militari è fuggito con il cane al guinzaglio tentando di rientrare in casa. Inseguito lungo le strade di Pizzo, il 38enne è stato bloccato nei pressi della sua abitazione dove il cane ha anche cercato di azzannare uno dei Carabinieri che lo braccava. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Valuta questo articolo