Domani la presentazione del progetto “Calfood”, finanziato dalla Regione Calabria per promuovere l’export calabrese nei mercati americani

27 Marzo 2019 11:14

Calabria: “Calfood” è nato su iniziativa del dipartimento presidenza della giunta regionale, settore Internazionalizzazione ed è tramite i fondi Pac e prevede iniziative, azioni promozionali, creazione di sale espositive all’estero, partecipazioni a fiere, campagne di comunicazione sui mercati di riferimento

Sarà presentato domani dalle ore 09:30 a Catanzaro presso la cittadella regionale il progetto “Calfood”, finanziato dalla Regione Calabria per promuovere l’export calabrese nei mercati americani. “Calfood” è nato su iniziativa del dipartimento presidenza della giunta regionale, settore Internazionalizzazione ed è tramite i fondi Pac e prevede iniziative, azioni promozionali, creazione di sale espositive all’estero, partecipazioni a fiere, campagne di comunicazione sui mercati di riferimento. L’incontro promosso dalla Camera di Commercio Italiana americana MidWest con sede a Chicago e dalla Regione Calabria, avrà l’obiettivo di far conoscere alle imprese calabresi le opportunità offerte dal mercato Usa nel settore agroalimentare, vitivinicolo e turistico calabrese. All’incontro prenderanno parte il presidente della Regione Mario Oliverio, il dirigente del settore Internazionalizzazione Gina Aquino, il segretario generale della Camera di Commercio Italiana Midwest, Fulvio Calcinardi, Jay Nitti, della “Isola Imports” esperto in importazione e distribuzione del prodotti agroalimentari, Maurizio Muzzetta, della “More than Grapes” esperto nella commercializzazione dei vini, Mauro Galli, esperto conoscitore del settore turistico e interlocutore dei principali tour operators degli Usa.

