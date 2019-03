11 Marzo 2019 15:21

Disastro aereo in Etiopia, Armao: “È tutto in mano all’Interpol, tempi lunghi per rientro della salma di Tusa”

“I tempi per il rientro della salma di Sebastiano Tusa sono piuttosto lunghi. E’ tutto in mano all’Interpol. Ma non si tratta di interventi che si potranno concludere in pochi giorni”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao in merito al rientro della salma dell’assessore regionale earcheologo di fama internazionale Sebastiano Tusa, morto ieri nel disastro aereo in Etiopia.

