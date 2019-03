10 Marzo 2019 23:02

Disastro aereo in Etiopia, Gasparri: “l’Italia, la Sicilia, le Egadi, la cultura del mare, e non solo, devono molto a Tusa, archeologo, assessore, ricercatore e divulgatore del sapere”

E’ addolorato il Senatore Maurizio Gasparri, per la morte dell’assessore della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa, morto in un incidente aereo in Etiopia. Il forzista su Twitter scrive: “l’Italia, la Sicilia, le Egadi, la cultura del mare, e non solo, devono molto a Tusa, archeologo, assessore, ricercatore e divulgatore del sapere, morto con tanti altri che ricordiamo nella tragedia di Ethiopian Airlines”.

