Scioglimento Asp Reggio, Dieni: “bene il decreto per la Calabria

14 Marzo 2019 12:40

Le parole della portavoce della Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni riguardo lo scioglimento dell’Asp Reggio Calabria

«Lo scioglimento dell’Asp di Reggio Calabria dimostra quanto sia urgente e inevitabile il decreto annunciato dal ministro della Salute». È quanto dichiara la portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«La decisione di azzerare i vertici dell’Azienda provinciale per le accertate infiltrazioni della criminalità organizzata – continua la deputata – mette in evidenza la necessità di ripristinare al più presto la legalità in tutti quei presidi pubblici da cui dipendono servizi essenziali per i cittadini. Le inchieste giudiziarie e gli scandali rivelati dai media confermano che nelle aziende sanitarie e ospedaliere, in particolare, l’emergenza è sempre più grave e rischia di diventare irreversibile».

«Per tali motivi – aggiunge Dieni –, accolgo con favore l’iniziativa intrapresa dal ministro della Salute Giulia Grillo e condivisa dal premier Giuseppe Conte, finalizzata alla emanazione di un decreto per superare l’emergenza della sanità calabrese. Ben vengano, dunque, le annunciate misure forti per il ripristino della legalità, da perseguire anche con la rimozione completa delle varie figure apicali delle Aziende».

«È arrivato il momento di agire e di fare tutto il possibile per riportare alla normalità le Aziende sanitarie calabresi, affinché – conclude la portavoce 5 stelle – possano essere finalmente libere dalle influenze della criminalità organizzata e siano in grado di offrire servizi essenziali ai cittadini».

