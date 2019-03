Ospedali da incubo, ecco il decreto sanità sulla Calabria. Santelli: “la montagna ha partorito un topolino”

29 Marzo 2019 21:41

Ospedali da incubo, Jole Santelli: “se il decreto straordinario strombazzato dal ministro Grillo è quello anticipato alle agenzie siamo dinanzi all’ennesimo caso di annuncite: la montagna ha partorito un topolino”

“Se il decreto straordinario strombazzato dal ministro Grillo è quello anticipato alle agenzie siamo dinanzi all’ennesimo caso di annuncite: la montagna ha partorito un topolino”. E’ quanto afferma Jole Santelli, coordinatrice di Forza Italia Calabria. “Non una parola viene spesa sui Lea e su come il Governo intenda contrastare il fenomeno dei flussi migratori verso altre regioni da parte dei cittadini calabresi. Non si dice niente – prosegue Santelli – sui fondi per i nuovi ospedali, con particolare riferimento a quelli, penso a Sibari, in costruzione.Non una parola viene spesa sulla riorganizzazione del personale – aggiunge Santelli – e sulle reali necessita’ delle singole aziende sanitarie ed ospedaliere. Niente viene riferito sulla stabilizzazione, ancora molto parziale, del personale precario. E’ un decreto che semplicemente dà la possibilità al Governo di scegliersi i direttori generali, scialbo, mediocre e incostituzionale, contrabbandato come una rivoluzione dal ministro Grillo ma del tutto inutile e inefficace”, conclude.

