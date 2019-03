Messina, il PD tuona contro De Luca: “Attacchi inaccettabili, la città è stanca”

30 Marzo 2019 19:22

Starvaggi: “De Luca pensi a fare il sindaco di Messina, la città comincia ad essere stanca”

“Messina ha bisogno di atti concreti di buona amministrazione e sarebbe finalmente l’ora che De Luca cominciasse a fare il Sindaco”.

Il segretario provinciale del Partito Democratico della Federazione di Messina Starvaggi interviene per evidenziare la caduta di stile del Sindaco De Luca in un post su Facebook in occasione di una visita nel Comune di S.Fratello quale Sindaco della Città Metropolitana e “l’inaccettabile intolleranza mostrata da De Luca, rispetto ad una interrogazione del Capo Gruppo consigliere comunale del PD, Gennaro, condivisa da altro consigliere del PD Massimo Rizzo, relativa all’ordinanza con cui è stato disposto il divieto di sosta nei pressi del comitato elettorale dell’Assessore Musolino, candidata alle Europee, per consentire una più comoda ed ordinata inaugurazione del comitato.

L’ultima boutade del sindaco della città Metropolitana De Luca– sottolinea Starvaggi- oltre ad essere di pessimo gusto e per nulla ironica, è inaccettabile e misogina. Chi sta a capo delle istituzioni deve avere rispetto per le donne sempre, ogni giorno della sua attività politica. Con le parole e con i gesti. Il sindaco De Luca usa la comunicazione sui social in modo spregiudicato e nell’occasione si è preso gioco delle donne di San Fratello, con la solita superficialità e mancanza di rispetto.

L’altro recente episodio dell’ordinanza di divieto di sosta per l’inaugurazione di un comitato elettorale di un suo assessore, é sconcertante. L’ordinanza denota una totale indifferenza ai disagi creati ai cittadini e non tiene conto che ancora non sono state neanche presentate le Liste delle Europee, per cui appare frutto del consueto deliro di onnipotenza e rappresenta, quantomeno, un uso inappropriato delle funzioni pubbliche.

Poi l’attacco a mezzo Facebook ai consiglieri che hanno ritenuto di dovere presentare, sul punto, un’interrogazione, lascia trasparire la scarsa considerazione ed il senso di fastidio che De Luca ha nei confronti degli strumenti democratici e dei ruoli istituzionali.

Ed infine l’attacco scomposto e delirante nei confronti del Presidente del Consiglio Claudio Cardile, che si era limitato ad una presa di posizione a difesa delle prerogative dei consiglieri comunali e per i toni utilizzati nei confronti di Gennaro e Rizzo, nonché stigmatizzato il Post del Sindaco in occasione della visita a San Fratello.

De Luca si è fatto lecito mandare a qual paese, guarda caso a S. Fratello, Gennaro e Rizzo ed il Presidente Cardile, invitando quest’ultimo a ritemprarsi in un ritiro spirituale, per il solo fatto di avere posto in essere atti o manifestato valutazioni politiche, nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanti dei cittadini messinesi, incorrendo però in una sorta di lapsus freudiano. Chi appare impegnato in un teatrino permanente “finalizzato a giustificare la propria esistenza”, preso da evidente stato di “frustrazione”, sembra proprio il Sindaco De Luca. Che, forse, si sta rendendo conto che la città comincia ad essere stanca di Lui, essendo ormai finita la luna di miele delle elezioni amministrative, per cui tenta di distogliere l’attenzione sul modo in cui, da quasi un anno, amministra la città.

La città di Messina e la Provincia, con la complessità del territorio, i problemi e le tante emergenze, meritano una gestione più efficace e puntuale. Una programmazione seria. Il tempo delle sceneggiate è finito. Che De Luca amministri con serietà e competenza, che cominci, sul serio, a fare il Sindaco.

E la finisca di definirsi “cavaliere solitario errante eletto contro tutto il mondo politico”, visto che ormai ha buttato la maschera con la candidatura proposta e sostenuta dell’Assessore Musolino nella Lista di Forza Italia, in combutta con quella deputazione e con quel ceto politico artefice dei disastri che si lamenta avere trovato ma a cui non sembra di avere la concreta volontà e le capacità di porre rimedio.

Alla prossima direzione provinciale del partito democratico ci occuperemo anche di questo”- conclude il segretario PD di Messina.

