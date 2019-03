Sicilia, ddl rifiuti: la soddisfazione dell’onorevole Galluzzo

27 Marzo 2019 11:17

Sicilia, approvato il ddl sulla riforma degli ambiti territoriali per la gestione integrata dei rifiuti: la soddisfazione dell’onorevole Galluzzo

“Esprimo la mia soddisfazione per l’esito raggiunto dalla IV Commissione – Ambiente, Territorio e Mobilità – presieduta dall’on. Savarino, con l’approvazione del ddl sulla riforma degli ambiti territoriali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti, proposto dal governo. Adesso tocca all’Assemblea Regionale definire, una volta per tutte, questa riforma che dopo decenni finalmente darà una svolta ad una problematica apicale per la nostra regione. Complimenti a tutta la commissione e, specificamente, al presidente, on. Savarino e all’Assessore del Governo Musumeci, Pierobon.”- è quanto dichiara l’onorevole regionale di Diventerà Bellissima, Pino Galluzzo.

Valuta questo articolo