Crotone: visita nelle scuole per i calciatori Firenze e Simy

25 Marzo 2019 22:16

Serie B: i giocatori del Crotone tornano tra i banchi di scuola per la terza edizione dell’iniziativa “A scuola da campioni”

I giocatori del Crotone tornano tra i banchi di scuola per la terza edizione dell’iniziativa “A scuola da campioni”, in collaborazione con la IV Commissione Consiliare Permanente del Comune di Crotone presieduta da Pisano Pagliaroli, nata per promuovere la formazione della cultura sportiva e l’educazione dei giovani alunni attraverso il rispetto, il fair play e la sana competizione. Questa mattina i calciatori Marco Firenze e Nwankwo Simy hanno fatto visita all’Istituto Comprensivo “Alfieri” di Crotone. Con gli studenti, i calciatori rossoblù hanno affrontato svariati temi, focalizzando la discussione sulla promozione dei veri valori dello sport tra i più piccoli e contribuire a formare nei giovani una cultura positiva dello sport, per dimostrare che il calcio è uno spettacolo a cui ci si approccia con passione, ma sempre nel rispetto dei propri beniamini, degli avversari e delle regole. Firenze e Simy, accolti dai cori festanti degli alunni, sono stati letteralmente “assaliti” dall’entusiasmo dai piccoli studenti: numerose le domande dei bambini poste direttamente ai propri idoli e, a alla fine dell’incontro, spazio agli autografi e alle foto ricordo di una giornata vermanete indimenticabile. “Fa piacere stare con i bambini – ha dichiarato Simy a margine dell’evento – sono loro i veri tifosi perché trasmettono amore e sono felice di prendere parte a questo tipo di eventi”. Gli fa eco Firenze: “E’ sempre bello poter regalare una gioia ai bambini, la vera essenza dello sport sono loro”. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Franco Rizzuti: “Una bella giornata in cui la scuola incontra il Crotone calcio ed in cui riusciamo a manifestare ai calciatori della nostra Città tutto l’entusiasmo e il piacere di poterli ospitare all’interno delle nostre scuole”.

Valuta questo articolo