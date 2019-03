Crotone, Milić: “siamo sulla strada giusta”

7 Marzo 2019 21:30

Crotone, Milić: “questa è la strada giusta per risalire in classifica e rimanere in Serie B”

Prosegue a pieno ritmo la preparazione del Crotone in vista della trasferta di Salerno. Dopo la doppia seduta di ieri, oggi gli squali saranno impegnati in una sessione pomeridiana. Nel frattempo abbiamo raccolto le dichiarazioni di uno dei protagonisti di queste ultime sfide, Hrvoje Milić. Arrivato nel mercato di gennaio, il giocatore croato si è subito ambientato: “Devo ringraziare i miei compagni perché sin dal primo momento in cui sono arrivato, sin dal primo giorno, mi hanno dato subito una grossa mano ad inserirmi, ho trovato una grande famiglia. Dobbiamo continuare così, tutti uniti per uscire da questa situazione”. Gli squali sono reduci da due risultati utili consecutivi: “Questa è la strada giusta – ha dichiarato Milić – per risalire in classifica e rimanere in Serie B”. Salernitana? “Ci stiamo allenando bene, sia tatticamente che fisicamente, l’Arechi è un campo caldo e la Salernitana in casa fa sempre buone prestazioni ma noi stiamo preparando nel migliore dei modi questo match. Si sfideranno due squadre che vorranno vincere, per noi anche questa gara sarà come una finale“.

