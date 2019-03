11 Marzo 2019 19:00

Cosenza: convocata la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale. L’Assise si riunirà il 13 marzo prossimo, nella Sala delle Adunanze dell’Ente

Il Presidente della Provincia, Franco Iacucci, ha convocato per mercoledì 13 marzo prossimo, alle ore 11:00, la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale.

L’Assise si riunirà nella Sala delle Adunanze, in seduta straordinaria e in prima convocazione, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1)- Comunicazioni del Presidente;

2)- Consiglieri Provinciali – Accertamento requisiti eleggibilità, convalida eletti e provvedimenti.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per giovedì 14 marzo 2019, alle ore 12:00.

