Serie D: domani Gela-Messina, ecco i convocati di mister Biagioni

2 Marzo 2019 21:04

Al termine della seduta di rifinitura svolta in mattinata, sono 21 i calciatori convocati dall’allenatore Oberdan Biagioni in vista della partita in programma domani (inizio ore 14) allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo contro il Gela.

Portieri: Jairo Lourencon, Federico Meo (2000)

Difensori: Nicola Aldrovandi (’99), Siny Mbaye Ba (’99), Francesco Barbera (2001), Fabrizio Ferrante, Mamadu Candé Sambinha, Giuseppe Zappalà.

Centrocampisti: Alessio Amadio (’99), Kevin Biondi (’99), Fabio Bossa (’98), Salvatore Cocimano, Giuseppe Pirrone, Andrea Selvaggio, Loris Traditi.

Attaccanti: Pietro Arcidiacono, Biagio Carini (’99), Giovanni Catalano, Santi Mancuso (2001), Gianluca Marzullo, Giuseppe Tedesco (’99).

