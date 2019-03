Consumi in Calabria nel 2018: crescita più alta della media nazionale

15 Marzo 2019 11:03

Secondo l’Osservatorio Findomestic, nella regione le famiglie hanno speso in media 1.641 euro in beni durevoli. Vibo Valentia la piazza più dinamica (+4,9%) mentre Cosenza registra la crescita più bassa (+0,8%)

Nel 2018 la spesa delle famiglie calabresi è stata trainata dal comparto motoveicoli, che ha registrato la variazione percentuale (+13,1%) tra le più elevate sul panorama nazionale (8,1%), seguito dal segmento delle auto usate (+4,2%), e da quello delle auto nuove (+1,6%) in controtendenza rispetto alla flessione nazionale (-0,7%). Il quadro della spesa per i beni durevoli in Calabria nel 2018 viene tracciato dall’Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia.

“Nell’anno appena concluso l’economia della Calabria si è sviluppata a un ritmo superiore rispetto all’anno precedente, con una crescita della spesa per i beni durevoli del 2,1% rispetto al 2017– commenta il responsabile dell’Osservatorio Findomestic Claudio Bardazzi – per un valore complessivo di 1 miliardo e 324 milioni di euro”.

Positivo, ma inferiore alla crescita nazionale (+1,7%), l’andamento degli elettrodomestici (+0,9%). Bene anche il comparto dei mobili (+1,6%) mentre l’elettronica di consumo registra un calo (-2,1%) superiore a quello del resto del paese (-0,4%). L’Information Technology perde, invece, lo 0,8%, in controtendenza con l’andamento nazionale (+1,7%).

L’ANALISI PROVINCIALE. Il quadro provinciale è in sostanziale crescita: a Vibo Valentia la spesa per i beni durevoli è cresciuta del 4,9% seguita da Catanzaro (4,1%) e Crotone (2%) mentre è positiva ma al di sotto della media nazionale a Reggio Calabria (1,8%) e Cosenza (0,8%). Nel 2018 una famiglia calabrese ha destinato mediamente ai beni durevoli 1.641 euro, con il dato più alto che si registra a Vibo Valentia con 1.746 euro.

Reggio Calabria. Le famiglie della provincia di Reggio Calabria nel 2018 hanno speso 360 milioni di euro (+1,8%) in beni durevoli. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Findomestic l’acquisto di auto usate ha avuto un incremento del 5,2% per un valore di 94 milioni. Il mercato dei motoveicoli segue il trend regionale, sebbene a ritmi meno elevati, guadagnando il 5,4%. Il mercato delle auto nuove ha guadagnato 1,7% raggiungendo i 95 milioni di euro. Gli acquisti di elettrodomestici, piccoli e grandi, non subiscono variazioni rispetto al 2017 e rimangono stabili a 35 milioni di euro. Incremento dello 0,8%, sotto la media regionale (1,6%), per i mobili che valgono 99 milioni di euro, con una spesa media per famiglia di 449 euro. L’elettronica di consumo (-3,1%) cala a un ritmo più elevato rispetto al dato regionale (-2,1%) seguita dall’information technology (-2,5%).

Vibo Valentia. Nel 2018 in provincia di Vibo Valentia – secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Findomestic – a fare la parte del leone sono stati gli acquisti di auto nuove con 34 milioni di euro, dato in crescita rispetto all’anno precedente (+7,9%), superiore rispetto alla media regionale (+1,6%) e in controtendenza rispetto al dato nazionale (-0,7%). Anche il mercato dell’auto usata è stato dinamico (+8,2%) ed ha raggiunto i 28 milioni di euro. La variazione maggiore si è registrata nel segmento motoveicoli (+22,8%) che registra la seconda miglior performance regionale preceduta solo da Crotone. Calano l’elettronica di consumo (-2,1%) e l’Information Technology, che dopo il balzo registrato nel 2017 (+3,2%), perde quest’anno l’1,5%. Nell’anno appena trascorso i vibonesi hanno acquistato anche più mobili (+1,8%), spendendo 29 milioni di euro, pari a 454 euro per famiglia. In crescita dello 0,6% la spesa per gli elettrodomestici grandi e piccoli (11 milioni di euro).

Cosenza. Vale 498 milioni (+0,8%) il mercato dei beni durevoli in provincia di Cosenza nel 2018. Il comparto dei motoveicoli ha fatto rilevare il terzo miglior incremento percentuale in Calabria (20% per 9 milioni di euro) mentre la spesa per le auto usate, che pesano di più in valore (146 milioni di euro), è cresciuta del 2,5%, dato peggiore in regione. In linea con l’andamento negativo nazionale (-0,7%) ma in controtendenza con quello positivo della regione (+1,6%) la spesa per le auto di nuova immatricolazioni che cala del 2,2%. Nell’anno appena trascorso i consumi in elettrodomestici sono stati di 48 milioni di euro, in progressione dello 0,6%. L’Osservatorio dei Consumi Findomestic registra un buon andamento del comparto mobili: +1,4% e 136 milioni di euro di spesa pari a 451 euro per famiglia. Rendimento negativo, come nel resto della regione, per l’information technology che perde l’1,4% e per l’elettronica di consumo (-2,4%).

Catanzaro. Nel 2018 la provincia di Catanzaro ha contribuito al mercato dei beni durevoli con una spesa di 257 milioni di euro (+4,1%), principalmente destinati all’acquisto di auto nuove per 75 milioni con una crescita del 6,3% la più alta dopo Vibo Valentia. Le auto usate hanno avuto un incremento del 5%, con acquisti pari a 71 milioni di euro. I motoveicoli, secondo l’Osservatorio Findomestic, valgono 4 milioni di euro e le vendite in provincia sono aumentate del 5,2%. Gli acquisti di elettrodomestici hanno toccano i 23 milioni di euro con una progressione del 2%, la seconda più alta in regione. I catanzaresi hanno speso il 2,7% in più per comprare mobili con una spesa totale di 63 milioni di euro e 426 euro di media per ogni famiglia. In aumento anche il comparto dell’information technology che chiude l’anno con un incremento dello 0,8%, in controtendenza con il dato regionale, e una spesa di 9 milioni. In calo, infine, il comparto dell’elettronica di consumo (-0,4% per 11 milioni di euro).

Crotone. Secondo L’Osservatorio Findomestic in provincia di Crotone i consumi per beni durevoli nel 2018 si sono attestati a 97 milioni di euro (+2%), con le auto nuove (22 milioni di euro) che registrano un calo del 3% rispetto al 2017, performance peggiore in regione. Sono andate molto meglio le auto usate: + 4,2% e 25 milioni di euro spesi. La provincia è ultima nella regione per valore della spesa nei motoveicoli (1 milione di euro) ma registra l’incremento maggiore rispetto al 2017 (+28,1%). Gli elettrodomestici acquistati nel 2018 ammontano a 10 milioni di euro con un aumento del 3,7%. A Crotone i mobili, con un valore di 29 milioni di euro, hanno fatto rilevare un + 2,9% di acquisti e una spesa media per famiglia di 411 euro. A concludere il panorama “casa” l’elettronica di consumo che perde lo -0,2% (5 milioni di euro) e l’information technology che sale del 4,8% (4 milioni di euro) registrando l’incremento più alto della regione.

