Reggio Calabria: a Condofuri il secondo trekking fotografico nell’Area Grecanica

11 Marzo 2019 22:44

Reggio Calabria: dopo il grande successo della scorsa edizione, il Comitato Civico Pro Condofuri, in collaborazione con Alica festival e con il patrocinio del comune di Condofuri, organizza il secondo trekking fotografico in Area Grecanica

Dopo il grande successo della scorsa edizione, il Comitato Civico Pro Condofuri, in collaborazione con Alica Festival e con il patrocinio del comune di Condofuri, organizza il secondo trekking fotografico in Area Grecanica, continuando nell’obiettivo di promozione e valorizzazione dei territori della Calabria greca. Buona parte delle foto acquisite durante l’edizione 2018 sono già state difatti giudicate meritevoli di pubblicazione da parte dell’editore che ha tuttavia espressamente richiesto ulteriore materiale fotografico di zone parimenti suggestive del comprensorio calabro-greco. Domenica 17 marzo 2019 fotografi professionisti ed amatoriali sono quindi invitati a partecipare ad una nuova escursione che li porterà a visitare l’incantevole zona panoramica di contrada “Saracina” per poi spostarsi sino al limitrofo monte “Tifìa” ed a “Rocca Fiandomeno” dove sarà possibile immortalare le vecchie rovine di un “pagghiaru” (costruzione provvisoria utilizzata per ricovero di animali e pastori durante il periodo della transumanza). I foto-escursionisti saranno sapientemente accompagnati da esperte guide del Gruppo Archeologico “Valle dell’Amendola” che faranno anche da ciceroni narrando aneddoti, storie e leggende sui luoghi visitati.

Programma:

• Alle ore 08:30 circa, ritrovo di tutti i partecipanti davanti l’ufficio postale di Condofuri Marina per poi raggiungere, a bordo di mezzi propri, la zona di escursione;

• Alle ore 09:00 circa, inizio escursione fotografica (difficoltà E= escursionistica), il cui percorso ad anello si articolerà da contrada Saracina a monte Tifìa per poi far ritorno a Saracina ove insiste una grande ed attrezzata area pic-nic;

• Al termine del trekking pranzo con degustazione gratuita di prodotti tipici dell’Area Grecanica seguita dall’esibizione live di musicisti.

Le iscrizioni sono gratuite ma obbligatorie e potranno essere effettuate contattando l’utenza cellulare 333.677.26.66. Si raccomanda un abbigliamento comodo ed idoneo al trekking escursionistico.

Valuta questo articolo