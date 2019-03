Concorso pubblico per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri

25 Marzo 2019 10:12

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale

Con Decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 23 del 22-3-2019, è stato indetto un Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

I 3.700 posti a concorso sono così ripartiti:

2.529 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

1.139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*), a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione del Bando nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”. Per quanto concerne ulteriori, complete informazioni su requisiti richiesti, termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione, titolo di studio, svolgimento del concorso, programma prove del concorso, etc etc., gli interessati possono consultare il Bando integrale e gli allegati al seguente Link : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-22&atto.codiceRedazionale=19E03123

(*) Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Libro quarto PERSONALE MILITARE

Titolo II Reclutamento

Capo VII Reclutamento dei volontari

◊ Sezione III Norme comuni al reclutamento dei volontari in ferma prefissata

Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

◊ Sezione IV

Capo VIII Carabinieri

Art. 706 – Alimentazione del ruolo

Art. 707 – Requisiti speciali

