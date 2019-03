Concorsi pubblici per il reclutamento di 754 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria [INFO UTILI]

6 Marzo 2019 12:22

Bando pubblicato per il reclutamento di 754 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria

Il Ministero della Giustizia, per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di 754 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, con Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami – n.18 del 05-03-2019, ha indetto i seguenti Concorsi pubblici:

– Concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 452 posti (340 uomini; 112 donne) riservato:

ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria ;

ai volontari inferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;

– Concorso pubblico per esame a n. 302 posti (226 uomini; 76 donne) aperto ai cittadini italiani, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

Si precisa che all’atto della presentazione della domanda i candidati, avendone i requisiti, debbono optare per il concorso cui intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi.

Tra i requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi del presente bando vi sono i seguenti:

cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver superato gli anni 18 e non aver compiuto e quindi superato gli anni 28; idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive disposizioni.

Requisiti attitudinali:

un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità; un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive; una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro. essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Titolo di studio

1.- per il Concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 452 posti (340 uomini; 112 donne)- : diploma di istruzione secondaria di primo grado;

– per il concorso Concorso pubblico per esame a n. 302 posti ( 226 uomini; 76 donne) aperto ai cittadini italiani: diploma d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata, esclusivamente con modalità telematiche – compilando l’apposito modulo (FORM) -, entro il termine perentorio del 4 aprile 2019. Per ulteriori, complete informazione su : requisiti richiesti, riserve di posti, modalità di presentazione delle domande, prove di esame etc. etc. gli interessati possono consultare il Bando di concorso cliccare qui.

Valuta questo articolo