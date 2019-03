Conad Sicilia investe sulla logistica: 12 milioni per potenziare gli asset

21 Marzo 2019 12:20

Conad lancia la sfida e punta sulla logistica: in corso i lavori di ampliamento dei centri logistici che serviranno tutta l’Isola. Troia: “Tempi rapidi e maggiore efficienza si tradurranno in risparmi soprattutto per i clienti e maggiore redditività della rete, a beneficio dei soci imprenditori Conad”

Un investimento di 12 milioni di euro per potenziare gli asset logistici. L’obiettivo di Conad Sicilia è chiaro: anticipare il futuro con una logistica d’avanguardia in grado di gestire flussi, merci ed esigenze della rete di negozi dei soci. E mentre pianifica, Conad Sicilia conferma nell’Isola la sua leadership di insegna sul mercato con una quota del 15.5% e del 21% nella vendita dei prodotti a marchio dell’insegna, superando con quest’ultima di oltre 10 punti percentuali i competitor siciliani.

Attualmente, Conad Sicilia ha un network logistico composto da 7 siti logistici per quasi 67.000 mq di superfici per alimentare secco, a temperatura controllata e surgelati

Il tutto articolato su 2 poli: Palermo (che include i Centri distribuzione dell’area Carini-Capaci-Partinico) e Modica (che include i Centri distribuzione di Modica e Ispica). Mentre a Catania ha sede il deposito primario per il flusso dei surgelati. Ma per competere nei prossimi anni in Sicilia, la cooperativa siciliana ha deciso non solo di confermare il proprio impegno ma addirittura di moltiplicare i suoi sforzi con un nuovo assetto del network distributivo e un importante investimento da oltre 12 milioni di euro che getterà le basi per uno sviluppo basato sul servizio e l’integrazione della supply chain. Alla fine di questo percorso di investimenti e di potenziamento, il network sfiorerà una superficie di 90.000 mq con una capacità di servizio di oltre il 40% in più e importanti ricadute sul tessuto economico, generate dall’indotto. Attualmente sono oltre 300 i posti di lavoro nell’indotto dei depositi e si arriva a 500 se si considerano anche i trasportatori.

“Il settore distributivo in Sicilia – spiega Vittorio Troia, direttore generale CFO di Conad Sicilia – sta vivendo una fase di grande trasformazione. La Gdo ha dovuto fare i conti con un importante calo dei consumi, in particolar modo di quelli alimentari, e con un ulteriore impoverimento del carrello della spesa. E in un contesto economico come quello siciliano che fa sempre più fatica a riprendersi, numerosi player della distribuzione siciliana non hanno retto e sono stati travolti dalla crisi economica. In questo difficile contesto, Conad Sicilia con i suoi 181 soci imprenditori siciliani continua a crescere, rafforzando la sua leadership nella regione e soprattutto ad investire sul territorio, dimostrando la forza del modello cooperativo per la crescita dell’impresa siciliana. Gli elementi chiave del nostro successo sono: la centralità del socio imprenditore – basata su una strategia che ha come motore di sviluppo l’uomo e l’impresa familiare associata –, la competitività dell’offerta garantita dal rapporto qualità-convenienza, lo sviluppo dei prodotti a marchio Conad, la grande attenzione ai freschi e il forte legame con il territorio, confermato dagli oltre 300 fornitori locali, costantemente presenti nei nostri banchi e scaffali. Una formula commerciale che integrata con la nostra identità cooperativa, fondata su principi di mutualità, di solidarietà e di partecipazione dei nostri soci, risulta sempre vincente”.

L’investimento arriva a completamento di un piano ambizioso iniziato alla fine del 2017 con la rivisitazione dei flussi e l’armonizzazione delle rotazioni nei due grandi poli logistici di Conad Sicilia. Il secondo step, che si è concluso a fine 2018, è stato quello di cambiare il modello operativo e di approvvigionamento sostenendo il crescente volume distribuito, che ha raggiunto la cifra record di oltre 56 mln di colli annui. Si è investito integrando il mondo del fresco industriale e completando il network delle piattaforme ortofrutta con l’apertura di quella di Ispica (RG) nel pieno intento di minimizzare i chilometri percorsi da parte dei fornitori e utilizzare al meglio le risorse e i prodotti del territorio. Sono circa un centinaio infatti i piccoli produttori agricoli del territorio che nell’ultimo anno hanno fatto il loro ingresso nei supermercati siciliani, per portare sulle tavole dei clienti prodotti rigorosamente made in Sicily.

Per affrontare le nuove sfide del futuro bisogna recuperare efficienza e risparmio da trasferire al cliente. Il forte investimento nello sviluppo logistico di Conad Sicilia assicurerà alla cooperativa un differenziale competitivo per affrontare uno sviluppo qualificato in quelle aree del territorio, come la Sicilia orientale, in cui ha ancora ampi margini di crescita. La scelta è quella di un modello di outsourcing logistico basato su operatori specializzati sia nella gestione dei depositi che nei trasporti e che garantiscano servizio e qualità nella gestione delle merci all’interno della rete distributiva, una fonte di sviluppo che avrà importanti ricadute occupazionali sul territorio.

Conad Sicilia: il 2019 è l’anno del potenziamento della rete

Con 181 soci imprenditori, 356 negozi, una superficie di vendita di 195.248 metri quadrati e oltre 3.900 collaboratori, Conad Sicilia conferma la sua leadership di insegna sul mercato con una quota del 15.5% e del 21% nella vendita dei prodotti a marchio Conad.

Il Ce.di. di Partinico è in corso di riconversione e ammodernamento, 16.900 mq per una piattaforma logistica che si prepara a integrare le nuove logiche distributiva della supply chain CONAD con particolare attenzione al mondo dei freschi e al territorio. Per minimizzare i volumi e le dispersioni del trasporto, si punta a concentrare gli articoli gestiti in un unico sito aumentando quindi la capacità di consegna in termini di assortimenti.

A Modica, dove oggi insiste il Ce.di. che serve l’area orientale della Sicilia, si costruirà un polo logistico tra i più grandi del territorio, con un potenziamento dell’attuale sito di 12.000 mq che porterà il complesso logistico a oltre 30.000 mq. Una parte potenzierà gli attuali asset nell’alimentare secco, mentre in un secondo step si procederà ad una diversificazione delle merceologie gestite integrandosi anche in questo caso con le fonti di approvvigionamento del territorio in particolare nel settore dell’ortofrutta.

