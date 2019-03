Comuni sciolti per ‘ndrangheta, Santelli: “assurda la decisione del Consiglio di Stato su Lamezia e Marina di Gioiosa”

24 Marzo 2019 00:25

Comuni sciolti per ‘ndrangheta, Santelli: “trovo assurdo che il Consiglio di Stato abbia deciso, inaudita altera parte, di sospendere la sentenza del Tar del Lazio che annullava lo scioglimento dei Consigli comunali di Lamezia Terme e Gioiosa Jonica”

“Trovo assurdo che il Consiglio di Stato abbia deciso, inaudita altera parte, di sospendere la sentenza del Tar del Lazio che annullava lo scioglimento dei Consigli comunali di Lamezia Terme e Gioiosa Jonica”. E’ quanto scrive in una nota la deputata di Forza Italia Jole Santelli, vice presidente della Commissione parlamentare antimafia. “Un provvedimento così urgente – prosegue Santelli – non può essere applicato ad una questione che necessita di contraddittorio e che, proprio quando c’e’ stato il contraddittorio, ha visto trionfare le ragioni dei Comuni. Il provvedimento fa prevalere le esigenze di sicurezza rispetto all’interesse primario della democrazia, con una valutazione che rinnega la giurisprudenza consolidata di Palazzo Spada, che ha sempre ritenuto equivalenti le due esigenze. E’ impensabile proseguire su una linea che sembra persecutoria nei confronti di chi e’ stato eletto democraticamente e ha visto riconoscersi dal Tar pienamente le proprie ragioni”. “Intervenire su una vicenda cosi’ complessa con un provvedimento di estrema urgenza riservato, nella procedura, a casi in cui esista un periculum in mora – sostiene ancora Santelli – non trova veramente alcuna ragione. Siamo certi che nel dibattimento si porra’ fine a questa sofferenza anche per smentire le sorprendenti dichiarazioni di quanti, molto prima che il Consiglio di Stato decidesse, vaticinarono in maniera alquanto sospetta e sorprendente”.

