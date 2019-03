Affrontare un colloquio di lavoro in inglese: a Messina il seminario Job Interview Tips

14 Marzo 2019 15:57

Venerdì a Messina “Job Interview Tips” il seminario per prepararsi al colloquio di lavoro in inglese

Si svolgerà venerdì 22 marzo a partire dalle ore 16.00 il seminario – organizzato dalla scuola d’inglese JM English – per scoprire come potenziare il proprio curriculum e prepararsi ad affrontare un colloquio in lingua inglese.

Parlare bene la lingua non è l’unica competenza necessaria per coloro che ambiscono ad una carriera internazionale o che guardano alle grandi imprese, è essenziale conoscere le strategie per presentare al meglio i propri punti di forza in fase di selezione.

E’ con questa consapevolezza che la scuola JM English organizza un seminario gratuito e aperto a tutti, durante il quale verranno condivisi consigli utili per potenziare il proprio cv, preparandosi a rispondere in modo adeguato alle domande più complesse che si possono presentare durante un colloquio di lavoro in lingua inglese.

L’incontro si svolgerà presso JM English Messina, Largo San Giacomo, 19 (Piazza Duomo).

Per partecipare è necessario registrarsi entro giovedì 21 marzo chiamando il numero 090 9146098 o al link seguente https://www.eventbrite.it/e/registrazione-job-interview-tips-58699001293

E’ il primo passo verso una carriera ricca di successi!

Per maggiori informazioni :

JM English Messina

090 9146098

Valuta questo articolo