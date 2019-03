Reggio Calabria: a Cittanova lo stage di base “La valigia del clown” diretto da Santo Nicito

4 Marzo 2019 15:43

Reggio Calabria: l’Associazione Prosopòn propone nei giorni 26-27 e 28 aprile presso la sede della Scuola di Recitazione della Calabria a Cittanova lo stage di base “La valigia del clown” diretto da Santo Nicito

L’Associazione Prosopòn propone nei giorni 26-27 e 28 aprile c.a. presso la sede della Scuola di Recitazione della Calabria a Cittanova lo stage di base “La valigia del clown” diretto da Santo Nicito. Lo stage proposto è un percorso base di introduzione al mondo del clown che si raggiunge attraverso diversi step di carattere performativo e sociale. Dall’attore al clown e dal clown al clown sociale. Il percorso è composto da attività distinte ma tra loro consequenziali e complementari. Dare vita a un personaggio che vive inevitabilmente in una terra di mezzo, in equilibrio tra ordine e caos, tra poesia e denuncia. Un personaggio che trova la sua massima ispirazione nelle zone di confine. Il clown è abilissimo a de-strutturare le brutture umane, non è schiavo delle idee degli uomini, che riesce a trasformarne le debolezze, i limiti, le contraddizioni. Il laboratorio è un’esperienza significativa che vuole valorizzare e far capire la ricchezza delle differenze dell’unicità di ogni individuo. Mette al centro la persona con il suo corpo, la sua voce, il suo movimento, le sue emozioni, le sue narrazioni, la sua possibilità di vivere lo spazio e la sua dimensione relazionale. Durante il laboratorio si svilupperà la concentrazione, l’equilibrio, la collaborazione, la capacità di prendersi in giro, di ridere di sé, di sdrammatizzare e drammatizzare i propri limiti. Durante lo stage i partecipanti avranno modo di avvicinarsi alle seguenti tematiche: Il Clown e la sua storia; Vivere i luoghi di disagio; Costruzione di un personaggio clown; Uso dello spazio scenico; Giochi di fiducia; Giochi di comunicazione; Preparazione a una performance. Per informazioni e iscrizioni richiedere la scheda iscrizione a info@scuolarecitazionecalabria.it – 371 120 5781. Contenuti dello stage e informazioni: Aperto a max 20 partecipanti; Il workshop verrà attivato con minimo 10 partecipanti; Lo stage avrà una durata full immersion- venerdì dalle ore 17:00 – 21:00 sabato e domenica dalle ore 10:00/13:00 e dalle ore 15:00 – 20:00; Costi € 100 a partecipante (non sono comprese le spese di vitto e alloggio) Sono disponibili convenzioni con strutture del posto: B&B Red e pizzeria “Da Cesare”. Si rilascia attestato di partecipazione.

