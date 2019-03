Reggio Calabria: Ciccio Nucera in concerto sabato a Roghudi

1 Marzo 2019 18:06

Reggio Calabria: fermento per il concerto di Ciccio Nucera ed i Cumelca a Roghudi nuovo, con ingresso gratuito, in occasione di Alica 2019

Fermento per il concerto di Ciccio Nucera ed i Cumelca a Roghudi nuovo, con ingresso gratuito, in occasione di Alica 2019. Sabato 2 marzo la città magnogreca alle ore 21.00 ospiterà infatti il gruppo tra i più emblematici della tradizione musicale dell’Area Grecanica. Ciccio Nucera, frontman dei Cumelca, porta infatti le sonorità gallicianesi in tutta Italia e grazie a lui ed alla sua musica si deve parte del riscatto morale di Gallicianò e dell’Area Grecanica. In tutta la Calabria infatti si balla sulle note delle canzoni popolari del nostro territorio, riscoperte da Nucera e riproposte da decine di artisti nel corso degli anni. Il concerto, organizzato da “Il Borgo Onlu” con il Patrocinio della Regione Calabria e cofinanziato dal Comune di Roghudi, fa parte del programma dell’VIII edizione di Alica Festival, che nelle prossime settimane vedrà sui palchi della Grecanica artisti del calibro di Bungaro a Bova Marina e di Mujura a Melito Porto Salvo.

