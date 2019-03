Sicilia: chiusura notturna dell’autostrada Siracusa-Catania per lavori di manutenzione

17 Marzo 2019 18:00

Sicilia: a causa di lavori di manutenzione agli impianti tecnologici si procederà alla chiusura notturna dell’autostrada Catania-Siracusa

A causa di lavori di manutenzione agli impianti tecnologici si è deciso di chiudere, per alcuni giorni, l’autostrada Catania-Siracusa tra le 21 e le 6 del mattino. Lo comunica in una nota l’Anas, precisando che nella notte tra il 19 e il 20 marzo l’autostrada sarà chiusa in direzione Siracusa, nelle notti dal 20 al 23 marzo, in direzione Siracusa, da Lentini ad Augusta; nella notte tra il 26 e il 27 marzo, in direzione Catania, da Lentini a Passo Martino, nelle notti dal 27 al 30 marzo, in direzione Catania, da Augusta a Lentini. Il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 114.

