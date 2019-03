Messina, centro commerciale a Zafferia: il Comune integrerà il protocollo d’intesa

28 Marzo 2019 18:11

Centro commerciale a Zafferia, tavolo a Palazzo Zanca con presidente della società CCR, il Comune di Messina integrerà il protocollo d’intesa secondo le nuove disposizioni progettuali e normative

Buone notizie per il Centro Commerciale a Zafferia e il raccordo autostradale. Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni, la procedura è in fase finale di attuazione e l’Amministrazione comunale si attiverà per procedere ad integrare, secondo le nuove disposizioni progettuali e normative, il protocollo d’intesa siglato nel novembre del 2011. È di quanto si è discusso oggi all’incontro a Palazzo Zanca tra il vicesindaco di Messina Mondello, il presidente della VI Commissione consiliare (Urbanistica) Biagio Bonfiglio e il presidente della società CCR srl del gruppo Immobiliareuropea spa di Milano Carlo Ignazio Fantola. L’incontro di oggi nasce a seguito della seduta, dello scorso mercoledì 20, della Commissione Urbanistica durante la quale è stato trattato l’argomento in oggetto ed è emersa la volontà dei consiglieri comunali e dell’Amministrazione di confrontarsi con i promotori dell’iniziativa, in quanto si tratta di un’opera strategica per la città di Messina in grado di generare sviluppo nel settore commerciale e di riqualificare la zona sud, determinando ricadute occupazionali sia nel settore che nell’indotto.

