Catanzaro: il sottosegretario alla Difesa in visita al Comando Legione Carabinieri Calabria

24 Marzo 2019 00:41

Catanzaro, il rappresentante del Governo Angelo Tofalo ha visitato il Comando Legione Carabinieri “Calabria”

Il Sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, ha visitato il Comando Legione Carabinieri “Calabria”, a Catanzaro. Il Generale Paticchio ha illustrato a Tofalo l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito della Regione Calabria, con specifico riferimento ai comandi territoriali e ai reparti specializzati che operano in tutta l’area regionale. Il Sottosegretario Tofalo ha espresso “soddisfazione per l’attività quotidiana svolta dai circa 5 mila uomini e donne dell’Arma operanti sul territorio calabrese e per gli importanti risultati operativi conseguiti attraverso il controllo del territorio, sottolineando il valore della vicinanza e della prossimità che l’Arma, quale patrimonio delle comunità, assicura attraverso i propri capillari presidi”. Inoltre, il rappresentante del Governo Lega-M5S ha trascorso una giornata con i Carabinieri Cacciatori, raggiungendo alcune località di montagna che recentemente hanno visto lo Squadrone impegnato con servizi di perlustrazione.

