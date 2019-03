Catanzaro: giovedì la presentazione del nuovo libro di Nicola Gratteri

19 Marzo 2019 11:43

Catanzaro: il massmediologo e giornalista Klaus Davi intervisterà il capo della procura catanzarese Nicola Gratteri in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Storia segreta della ‘ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)”

L’appuntamento è fissato per giovedì 21 marzo alle ore 18 presso il Centro Aggregativo Don Pietro Arcuri di Platania, in provincia di Catanzaro. Il massmediologo e giornalista Klaus Davi intervisterà il capo della procura catanzarese Nicola Gratteri in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Storia segreta della ‘ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)”, scritto in collaborazione col giornalista calabrese Antonio Nicaso ed edito da Mondadori. Introdurrà l’evento, dal titolo “La bellezza vince la paura… e dà vita alla giustizia”, l’avvocato Davide Esposito del Circolo Culturale La Rete, curatore dell’iniziativa.

Valuta questo articolo