Catanzaro: grande partecipazione al dibattito organizzato dall’associazione forense “Diritto di Difesa”

2 Marzo 2019 13:12

Grande partecipazione al dibattito organizzato dall’associazione forense “Diritto di Difesa” svoltosi venerdì 1 marzo 2019 nella città di Catanzaro

La discussione sulla Riforma dell’Affido Condiviso (Ddl 735), ha smosso equilibrati interventi come quello del consigliere e avvocato Saverio lo Russo, al quale sono seguiti sia dibattiti tecnico-giuridici che di opposizione alla riforma attualmente in discussione, ove le problematiche legate alla genitorialità, necessitano anche di un sano contraddittorio e coscienza individuale. A causa degli argomenti troppo vasti, però, cui abbraccia il Ddl 735, c’è stato poco spazio, purtroppo, per interventi tecnico-scientifici/medici, da affrontare, a nostro avviso, con estrema urgenza, visto eventuali ricadute sociali di largo impatto collettivo, che si potrebbero scaturire. Un commento positivo è stato esposto anche da un’avvocatessa che, con tanta emozione, ci ha reso edotti circa un recentissimo decreto con cui il Tribunale di Catanzaro ha disposto e riconosciuto, per la prima volta, il regime di affidamento condiviso con collocamento paritario di un minore presso entrambi i genitori, intervento che ha mosso grande desiderio in tutti i presenti, nel trovare soluzioni efficaci in attesa di una riforma attuativa nell’interesse dei minori per garantire un sano principio di bigenitorialità effettiva.

Valuta questo articolo