Morte Sebastiano Tusa, Catalfamo: “la Sicilia perde uno dei suoi uomini migliori”

10 Marzo 2019 19:30

Catalfamo: “apprendiamo con immenso dolore della morte dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa. Dopo la certezza diffusa dalla Regione e dalla Farnesina, il nome dell’Assessore risulta nella lista dei 157 passeggeri del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato oggi”

“Apprendiamo con immenso dolore della morte dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa. Dopo la certezza diffusa dalla Regione e dalla Farnesina, il nome dell’Assessore risulta nella lista dei 157 passeggeri del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato oggi”. E’ quanto scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, On. Antonio Catalfamo. “L’Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione -prosegue- era diretto in Kenya, per un progetto dell’Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d’Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia si stringe al dolore della famiglia e dei siciliani tutti, per la perdita di un uomo di cultura dedito al suo lavoro e alla sua missione. Persona distinta e discreta, sempre cordiale e attivo nella difesa dei nostri beni culturali, lascia un vuoto incolmabile. Oggi lo piangiamo tutti, la Sicilia perde uno dei suoi uomini migliori”, conclude.

