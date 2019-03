Appalti truccati in Calabria, la Cassazione revoca l’obbligo di dimora al Governatore Oliverio. Irto: “notizia positiva per l’intera Regione”

21 Marzo 2019 19:02

Appalti Truccati in Calabria, Irto: “sono felice per Mario Oliverio, che attendeva la decisione della Cassazione, il cui esito positivo ha rappresentato per lui la conclusione di un momento molto faticoso, a cominciare dal piano umano”

“Sono felice per Mario Oliverio, che attendeva la decisione della Cassazione, il cui esito positivo ha rappresentato per lui la conclusione di un momento molto faticoso, a cominciare dal piano umano”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che prosegue: “La Suprema Corte ha restituito la libertà, e assieme ad essa, la piena operatività al presidente Oliverio. Ritengo sia una notizia positiva non solo per lui ma per l’intera Regione sul versante dell’azione istituzionale e dei procedimenti amministrativi”.

Valuta questo articolo