Reggio Calabria, Vono: “soddisfatta per l’apertura della caserma dei Vigili del Fuoco di Monasterace”

23 Marzo 2019 16:16

Reggio Calabria, sarà aperta a caserma dei Vigili del Fuoco a Monasterace. Vono: “esprimo soddisfazione per questo risultato raggiunto”

“Esprimo soddisfazione per questo risultato raggiunto. Ho partecipato all’incontro nazionale della UIL e UILPA Vigili del Fuoco “Quale futuro per il soccorso in Calabria: dalle necessità allo sviluppo” sul soccorso tecnico in Calabria alla presenza del sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco Stefano Candiani che ha assicurato l’apertura, in seguito al nuovo piano di riordino in atto al Ministero, della caserma dei VVF di Monasterace”. Così la senatrice del M5S Silvia Vono. “E’ importante lavorare assieme al territorio per costruire un sistema di soccorso tecnico non limitandosi all’ordinarietà e soprattutto attivando la prevenzione per evitare di intervenire sempre e solo in emergenza. In Calabria dobbiamo interloquire con gli enti del territorio per un percorso politico serio e credibile”, conclude.

