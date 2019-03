Al via il Carnevale a Messina: ecco tutti gli eventi in programma de “U Cannaluvari Missinisi”

1 Marzo 2019 16:05

Al via da domani “U Cannaluvari Missinisi”: ecco tutti gli eventi in programma a Messina

Prenderà il via domani, sabato 2, la prima edizione di “U Cannaluvari Missinisi” promossa dall’assessorato comunale allo Spettacolo e alle Tradizioni Popolari. Il calendario degli appuntamenti prevede, domani, sabato 2, alle ore 10, a piazza Unione Europea, Gran tennis di Carnevale; alle 17, Coriandolando in via Palermo; a seguire la festa dei coriandoli a piazza Cairoli; domenica 3, alle 10, sfilata di Carnevale “Dal passato al presente per le vie della città con Mata e Grifone” Istituto Vittorini – Teatro Vittorio Emanuele/Piazza Duomo; alle 17.30, Mascherina d’oro a piazza Cairoli; alle 20, Disco Carnaval/DJ set e animazione in piazza Duomo; martedì 5, alle 10, a piazza Duomo, “Il Carnevale dei Piccoli”, musica, magia, giochi ed animazione con la partecipazione di giocoliere, trampoliere, pupazzoni e del mago Salvi con la conduzione della show girl Mary Gitto; alle 16, “Infiorata di Carnevale”, in via I Settembre, zona pedonale, piazza Duomo, organizzata dall’Associazione Impronte e realizzata dai ragazzi dell’ABAM; alle 17, “Carnevale in Centro”, sfilata tradizionale con pupazzi in carta pesta, gruppi mascherati e di animazione sul viale San Martino e a piazza Duomo, con la partecipazione della banda dell’Umbrillara, del gruppo carnevalesco “A Maschira” e le majorette “Le Sirene dei due Mari”; a seguire Dj set con Piero Frassica e Andrea Zanghì e alle 20, sempre a piazza Duomo, spettacolo musicale a cura dell’orchestra spettacolo “Atmosfera Blu”, reduce dal successo nazionale grazie alla realizzazione di zingara salsa con Iva Zanicchi, presentato in diretta su RAI Uno. Relativamente alle iniziative carnevalesche dei villaggi domani, sabato 2, a Giampilieri Marina; domenica 3, Faro in festa, sfilata di Carnevale a Mili San Pietro e sagra di Carnevale a Larderia Inferiore; lunedì 4, sfilata di Carnevale a Larderia Inferiore e martedì 5, Faro in festa e Bordonaro.

Valuta questo articolo