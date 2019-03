Carnevale dei bambini a Capo d’Orlando: ecco le iniziative in programma

1 Marzo 2019 12:29

Gli eventi organizzati nel fine settimana per il Carnevale 2019 a Capo d’Orlando

Il “Carnevale dei bambini” ha segnato a Capo d’Orlando il via ufficiale alle manifestazioni organizzate dall’Assessorato al Turismo per il periodo più allegro e scanzonato dell’anno.

Ieri mattina le vie del centro si sono colorate grazie alla sfilata che ha visto protagonisti gli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 1 mentre nel pomeriggio un folto gruppo di bambini ha applaudito lo spettacolo di magia del mago Alex con i personaggi dei cartoni animati.

Domani, sabato 2 marzo, si prosegue con gli eventi in programma: alle 15,30 in Piazza Matteotti prove di trucco per i bambini con maquillage di Carnevale, mentre alle 16 partirà la sfilata dei gruppi mascherati con musica e balli in Piazza Matteotti.

Domenica 3 marzo, la Pro Loco di Capo d’Orlando organizza la prima edizione del “Paladino in maschera”. Alle ore 15 al Teatro Rosso di San Secondo, sfilata e premiazione delle mascherine da 3 a 10 anni.

Lunedì 4 marzo, al PalaTartarughino, a partire dalle ore 18 giochi in maschera per i bambini. Per l’occasione, sarà predisposto un servizio di trasporto con la navetta in partenza dal parcheggio di Piazza IV luglio adiacente alla stazione ferroviaria. Il gran finale di martedì grasso, 5 marzo, sarà dedicato alla sfilata dei gruppi mascherati per le vie del centro a partire dalle ore 16 con musica e balli a cura dell’Accademia della Musica e del gruppo Made in Sud. Anche l’Associazione Culturale Musicale “Santa Lucia” sfilerà con la “banda di Carnevale”.

