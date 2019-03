Gran finale per il Carnevale di Acireale: premiate le maschere più belle [FOTO]

5 Marzo 2019 20:18

Il presidente della Fondazione “Carnevale” Orazio Fazzio: “questa edizione del Carnevale di Acireale è già passata alla storia”

Il più popolare concorso per le maschere, che ogni anno coinvolge decine di partecipanti, si è concluso con la proclamazione dei vincitori del Concorso bambini in maschera, un appuntamento tradizionale nel calendario di Acireale. La maschera più bella della sezione femminile è stata giudicata quella di Alice Nicotra con “Sinfonia di primavera”, seconda Ginevra sapienza con “Notre dame de Paris”, terza Silvia Comazzato Vergas con “Acicoriondolata” e, quindi, Ilenia Consoli con “Tagghia e cusi ca è ‘mpiciari” e Eleonora Cantarella con “La fenice reale”. Nella graduatoria maschile primo posto per Mario Giuffrida con “Anno nevoso anno fruttuoso”, secondo Francesco la Greca con “Cu na bona spaghettata tarricrii a iunnata”, terzo Umberto Consoli con “U gilataru frisca e vannia. Accattativi u scialacori”, e poi Riccardo Giovita con “Due passi fuori al mare…l’aragosta va al più bel carnevale” e, infine, Dino Luccarelli con “Quanto ci sei mancata…ma splendente più di prima sei tornata”.

Nel pomeriggio “festa a sorpresa” per la mascotte del “più bel Carnevale di Sicilia”, “Lavica”, cioè Francesca Bonanno, che proprio oggi ha compiuto il compleanno. Il presidente della Fondazione, Orazio Fazzio, il direttore artistico Giulio Vasta, l’assessore al turismo, Salvatore Pirrone, i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, e alcuni amici hanno brindato con “Lavica” che dal 17 febbraio impersona al meglio, con sorrisi e allegria, lo storico logo del Carnevale acese.

“I bilanci li tireremo nei prossimi giorni – ha affermato il presidente della Fondazione “Carnevale”, Orazio Fazzio – ma già siamo in grado di potere definire un successo l’intero evento e, sotto questo aspetto, vanno riconosciuti i giusti meriti al consiglio di amministrazione della Fondazione e a quanti hanno creduto nel progetto, prestando la loro preziosa collaborazione e, dunque, adoperandosi per la buona riuscita della manifestazione”. Il direttore artistico, Giulio Vasta, si è espresso così. “La straordinaria partecipazione di pubblico ha fornito la conferma che il cosiddetto “Club degli scettici” è stato sconfitto. Purtroppo, è facile imbattersi in coloro che non muovono un dito e, comunque, ritengono di potere esprimere giudizi non suffragati da dati concreti. Si rassegnino, perché questa edizione del Carnevale è già passata alla storia”.

