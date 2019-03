Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia (M5S) in Calabria per una visita istituzionale [DATE, INFO e DETTAGLI]

13 Marzo 2019 13:13

Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia (M5s) domani e venerdì 15 marzo sarà in Calabria per una visita istituzionale. Giovedì 14 marzo – si legge in una nota – nel primo pomeriggio Sibilia incontrerà il prefetto di Reggio Calabria e i vertici delle forze dell’ordine in prefettura. Successivamente incontrerà la Commissione straordinaria, nominata per l’accesso all’Asp di Reggio Calabria e composta dal prefetto Giovanni Meloni, dal vice prefetto Maria Carolina Ippolito e dal dottor Domenico Giordano. Sempre nel pomeriggio del 14 marzo si recherà a Gioiosa Jonica per visitare il bene sequestrato alla mafia e assegnato dal comune alla Diocesi di Locri – Gerace, per poi incontrare gli atleti dell’associazione Special Olympics Locride. Venerdì 15 marzo il sottosegretario alle ore 10.30 raggiungerà il prefetto di Vibo Valentia Giuseppe Gualtieri, e alle 15 sarà in prefettura a Catanzaro con il prefetto Francesca Ferrandino. Sibilia nel pomeriggio del 15 marzo interverrà sempre a Catanzaro al convegno intitolato ‘Prospettive di riforma legislativa sul commissariamento dei comuni per infiltrazioni mafiose’.

