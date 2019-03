Reggio Calabria: al via la 2ª edizione della “Capoeira nel Mediterraneo”

24 Marzo 2019 12:02

Ogni anno la Capoeira Muzenza Reggio Calabria organizza un evento per il batizado e la troca de corda dei propri allievi: all’evento di quest’anno saranno presenti professionisti di spicco nel panorama mondiale dell’arte marziale brasiliana

La Capoeira è un’arte marziale brasiliana creata nel sedicesimo secolo dagli schiavi africani deportati per essere

impiegati come forza lavoro nelle piantagioni brasiliane. Dichiarata nel 2014 dall’UNESCO patrimonio immateriale

dell’umanità, si presenta come affascinante fusione di lotta, movimenti acrobatici e musica. Nata come

allenamento di combattimento per ribellarsi agli schiavisti, fu infatti dichiarata illegale dalle autorità brasiliane,

portando così gli schiavi all’utilizzo di strumenti musicali tradizionali in modo che la lotta (anche detta jogo)

potesse essere scambiata per uno stile di danza.

Ogni anno, l’ASD Accademia CMR (Capoeira Muzenza Reggio Calabria) – appartenente a uno dei maggiori gruppi

capoeiristici al mondo – organizza un evento per il batizado e la troca de corda dei propri allievi, la cerimonia con

cui i principianti entrano ufficialmente a far parte del gruppo e ai veterani viene consegnata la corda simbolo del

grado di esperienza raggiunto. Nel corso della cerimonia, tutti i partecipanti sono chiamati a prendere parte a

combattimenti il cui stile deve adattarsi al ritmo della musica e dei canti tradizionali della disciplina, rigorosamente

eseguiti dal vivo. All’evento saranno presenti atleti professionisti di spicco nel panorama mondiale della capoeira e

allievi invitati da Portogallo, Brasile, Spagna e quattro diverse città italiane (Napoli, Chieti, Varese, Roma).

Oltre alla suggestiva cerimonia del batizado, che si svolgerà Sabato 6 Aprile alle 16:30 al Centro Sportivo

Polivalente ASI, il 2° Capoeira nel Mediterraneo prevede un programma di due giorni di lezioni e serate musicali.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico, ma si consiglia in particolare la presenza alla cerimonia del

pomeriggio del 6 Aprile, alle cene del gruppo che si concluderanno con esecuzioni musicali legate alla cultura afrobrasiliana della disciplina, e all’esibizione di jogo e musica che si svolgerà alle 22:30 di Sabato 6 Aprile al

Malavenda Cafè.

Di seguito il programma completo dell’evento:

Venerdì 5 aprile

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE ASI c/o PALESTRA BOCCIONI

Viale Messina incrocio con Traversa IX Via Sbarre Inferiori – Reggio Calabria

-ore 18:00/18:30

Lezione per bambini con Mestre Sargento (Lisbona – Portogallo).

Lezione di acrobazie per adulti con il Professor Magrela (Segovia – Spagna).

Lezione di musica con il Professor Mala (Napoli – Italia).

-ore 18:30/19:00

Lezione per adulti con Mestre Sargento (Lisbona – Portogallo).

Lezione di musica per bambini con il Professor Mala (Napoli – Italia).

-ore 19:00/19:30

Combattimento finale (roda) con tutti i professionisti e gli allievi.

PUB BAD BULL

Via Nazionale, 343-347 – Pellaro

-ore 21:00

Cena del gruppo con esecuzioni musicali.

Sabato 6 Aprile

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE ASI c/o PALESTRA BOCCIONI

Viale Messina incrocio con Traversa IX Via Sbarre Inferiori – Reggio Calabria

– ore 16:30/19:00

2º Capoeira Nel Mediterraneo

Cerimonia di batizado e troca di corda, maculele e samba.

PIZZERIA RODRI’S PIZZA

Via Ipponio, 92 – Reggio Calabria

-ore 20:30

Cena del gruppo.

MALAVENDA CAFÈ

Via Zecca, 1 – Reggio Calabria

-ore 22:30

Serata afro-brasiliana con esibizione musicale e di jogo acrobatico.

Domenica 7 Aprile

PIZZERIA L’OMBELICO DEL MONDO

Via Longitudinale, 51 – Pellaro

-ore 20:00

Cena e festa del gruppo bambini con esecuzioni musicali.

Per informazioni sull’evento contattare:

Fabrizio Schepisi: +39 333 2520014

fabrizio.schep@gmail.com

